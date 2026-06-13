Россиянам перечислили способные привести к потере зубов лекарства

Стоматлог Лабухин: Антидепрессанты и сиропы от кашля могут привести к потере зубов

Многие лекарства способны постепенно разрушать зубы, поэтому их надо принимать определенным способом. Как не лишиться зубов, рассказал «Газете.Ru» врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

При постоянном приеме некоторые препараты встраиваются в структуру зуба, проникают в эмаль, меняя ее цвет. Нарушается работа слюнных желез, вызывая сухость во рту, что создает условия для развития бактерий и кариеса.

Другие лекарства разрушают эмаль в контакте — жевательный аспирин, ингалляторы от астмы, спадкие сиропы от кашля, жевательные витамины, содержащие сахар и лимонную кислоту.

«По воздействию на зубы лекарства делятся на три типа: разрушающие эмаль (тетрациклин и его аналоги, препараты железа), вызывающие сухость во рту (гормональные, антигистаминные, мочегонные, антидепрессанты, средства от аллергии и для похудения) и приводящие к кариесу из-за формы выпуска (сиропы, пастилки, леденцы, шипучие формы)», — уточнил специалист.