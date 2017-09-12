Мэрилин Мэнсон пообещал «сжечь твой дом» в новом сингле

Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон записал композицию WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE («Мы знаем, где ты живешь, каналья»). Песня опубликована на YouTube-канале исполнителя.
«Мы знаем, где ты живешь,
Мы сожжем твой дом дотла,
Они не смогут опознать твой труп», — спел Мэнсон.
Трек войдет в новый альбом исполнителя Heaven Upside Down. Релиз пластинки запланирован на 6 октября.
Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — 48-летний музыкант, прославившийся, в частности, демоническим имиджем и провокационным поведением.