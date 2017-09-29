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Том, мыло упало

Почему самый жестокий заключенный Британии захотел ребенка от Харди

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Фото: Nick Razzell / REX / Shutterstock

Чарльз Бронсон известен как самый жестокий заключенный Британии — так его прозвали за неконтролируемую агрессию, драки с надзирателями и сокамерниками, бунты и взятия заложников. При перечислении его выходок образ 64-летнего британца приобретает черты легендарного берсерка. За 40 лет, проведенных за решеткой, Бронсон превратился в профессионального шоумена: он старается показать себя не одержимым насилием качком, а утонченным художником. В сентябре преступник вновь привлек внимание прессы: к журналистам попало письмо Бронсона, в котором он признается приятелю, что не может завести ребенка, поэтому хочет попросить актера Тома Харди, сыгравшего его самого в фильме «Бронсон», стать «суррогатным папочкой». «Лента.ру» разобралась, как осужденная на пожизненное заключение тюремная звезда научилась заигрывать с миром культуры.

Старое доброе ультранасилие

Майкл Гордон Питерсон — такое имя Бронсон получил при рождении — впервые попал в тюрьму в 1974 году в возрасте 22 лет. Его приговорили к семи годам заключения за вооруженное ограбление почтового отделения — тогда добыча британца составила 26 фунтов стерлингов (около 260 долларов в пересчете на нынешнюю валюту). Однако в тюрьме Бронсон провел целых 13 лет: ему прибавляли срок за нападения на надзирателей и сокамерников, а начальники спешили избавиться от него, отправив в другие исправительные учреждения. За это время уголовник успел побывать и в особо охраняемой психбольнице, где попытался задушить маньяка-педофила. Перевозили преступника, как правило, прикованным к полу тюремного фургона. Но его тогдашние выходки не становились общеизвестными.

Выйдя на свободу в 1987-м, Бронсон стал участвовать в подпольных кулачных боях. Проведя два месяца на воле, ограбил ювелирный магазин и вновь оказался за решеткой — его приговорили к семи годам заключения. Начав отбывать новый срок, Бронсон по-прежнему устраивал драки с тюремщиками. Его выходки становились все более экстравагантными: в частности, он устроил «голый бунт» — полностью разделся и угрожал охранникам самодельным копьем из древка от метлы и разбитой бутылки. В начале 1990-х несколько заключенных напали на Бронсона с заточками. Долгое время он восстанавливался от ран и не устраивал никаких акций, в результате чего был досрочно освобожден в ноябре 1992-го. Нападавших на него британец, к слову, не сдал.

В 1993 году Бронсон снова попал в тюрьму — за незаконное хранение оружия и намерение совершить ограбление. Во время судебного процесса он взял в заложники тюремного библиотекаря и потребовал у полицейских надувную куклу, вертолет и чашку чая. Однако вскоре освободил заложника. На этот раз Бронсону дали восемь лет. Очередная ходка прошла под девизом «Пленных брать»: в разное время и в разных исправительных учреждениях (его продолжали перебрасывать из одного в другое, словно горячую картошку) у Чарльза в заложниках побывали начальник тюрьмы, заместитель начальника тюрьмы, тюремный врач, пара иракцев-угонщиков, сокамерник, адвокат и учитель рисования.

Последний попал в плен к Бронсону из-за того, что осмелился критиковать одно из его произведений. Инцидент произошел в январе 1999-го: заключенный забаррикадировался вместе с перепуганным педагогом холодильниками, мебелью и вырванной из стены стиральной машиной. Осада его «крепости» продолжалась 44 часа, после чего Бронсон отпустил заложника и дал себя усмирить. После этой выходки его приговорили к пожизненному заключению.

Так Бронсон показал миру, что его — как художника — может обидеть каждый. Но только один раз.

Хоть розой назови ее

Питерсон взял себе имя Чарльза Бронсона после первого тюремного срока. Оригинальный Бронсон, скончавшийся в 2003 году, — голливудский актер, снимавшийся в боевиках и вестернах, в частности в лентах «Однажды на Диком Западе», «Волна преступности», «Великолепная семерка» и «Грязная дюжина». Назваться в честь артиста Питерсону посоветовал его промоутер — сам британец не смотрел ни одного фильма со звездой.

В 2001-м Бронсон женился на уроженке Бангладеш мусульманке Фатиме Рейман, с которой познакомился по переписке. Уголовник принял ислам и во второй раз сменил имя — на Чарльза Али Ахмеда. Супруги расторгли брак спустя четыре года, после чего Бронсон снова стал Бронсоном. Об исламе он больше не вспоминал.

В 2014 году преступник потребовал называть себя Чарльзом Сальвадором —
в честь испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, объяснив это тем, что «изжил себя» в образе Бронсона. Заключенный также зарекся махать кулаками: «Если вам нравится насилие, то можете идти ***** [туда, где всем это нравится]. Потому что мое сердце обрело покой, а разум посвящен искусству», — заявил он. Пресса, однако, неохотно отреагировала на очередную смену имени уголовника и продолжает называть его Бронсоном.

Я художник, щас как двину!

В своих произведениях Бронсон, как правило, изображает тюремные будни. Его карикатурные зарисовки и комиксы демонстрируют неестественность жизни в заключении и страдания от пережитого в психбольнице и камерах-одиночках. «Жизнь полна боли и сердечных тягот. Но никогда не срывайтесь из-за этого на природе. Будьте добры к птицам и животным. Только человек заслуживает быть в клетке. Такие, как я, родились для того, чтобы жить за решеткой. Так что оставьте птиц и животных в покое. Или я оторву вам голову», — заявляет персонаж одного из произведений Бронсона.

За рисунки и стихи уголовник получил 11 наград благотворительной организации Koestler Trust; его работы демонстрировались на британских выставках и аукционах. Бронсон активно монетизирует свое творчество: в 2014-м он при помощи бывшей жены устроил аукцион, на котором продал несколько работ, чтобы собрать деньги на путешествие для своей матери. Часть вырученных денег Бронсон направляет на благотворительность.

Среди его работ — серия портретов «Грязная дюжина». На полотнах изображены убийцы и насильники, которых он встретил, отбывая срок. На каждой картине автор оставляет кровавый отпечаток своего большого пальца. В июле 2017 года эта коллекция ушла с молотка за 545 тысяч фунтов.

Бронсон также издал десяток книг. В 2002 году вышел «Фитнес в одиночной камере», в котором он описывает свои тренировки и дает инструкции по бодибилдингу. Беспорядки и столкновения с тюремщиками автор описал в «Дневниках из ада». В 2008-м он издал книгу «Чокнутология: Своими словами» (Loonyology: In My Own Words). В ней писатель размышляет о своем жизненном пути и анонсирует кампанию по освобождению из тюрьмы: «Я выбрал путь злодея. Я не горжусь этим, но и не стыжусь. Я заплатил долг обществу, и теперь настало время возвращаться домой».

Боже, какой мужчина

В 2009 году на экраны вышел фильм Николаса Виндинга Рефна «Бронсон», рассказывающий о жизни знаменитого уголовника. Главную роль в байопике исполнил Том Харди. Бронсон был в полном восторге как от фильма, так и от актера, которого консультировал перед съемками. «Он выглядит потрясно, я так горжусь им. Том похож на меня больше, чем я сам», — заявлял он и рассказывал, что даже сбрил усы и отправил их Харди в надежде, что их используют для грима.

Том Харди стал для Бронсона «актером номер один в Великобритании». В конце сентября журналисты узнали, что любовь зэка к артисту становится все серьезнее: он возжелал, чтобы Харди стал отцом его ребенка. В СМИ попало письмо к другу, в котором Бронсон рассказывает, что не может зачать ребенка со своей невестой, актрисой из «Улицы Коронации» Паулой Уильямсон, поэтому ищет альтернативы. Британец попросил адресата связаться с Харди и узнать, как он отнесется к его предложению. «Думаю, Паула не будет против. Я обсужу это с ней», — добавил он.

Впрочем, Харди — не единственный вариант Бронсона: в случае отказа он собирается обратиться к актеру Дэнни Дайеру, снявшемуся в «Фанатах» и «Костоломе».

Питерсон-Бронсон-Ахмед-Сальвадор заинтересовал общественность поведением в стиле «один против всех». Он мастерски использовал это, продавая свой образ, чем привлек внимание кинематографистов. Когда о преступнике заговорил весь мир, он стал зарабатывать деньги, не покидая камеры. При этом главной его целью оставалась свобода. Однако ни образ непонятого художника, ни движение поклонников с петициями за освобождение, ни бесконечные апелляции пока не вытащили Бронсона из тюрьмы — слишком успешно преступник обманывал судебную систему Великобритании в прошлом.

Илья Кролевский

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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