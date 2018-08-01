Существование интернет-порно поразило Тома Круза

Голливудский актер Том Круз открыл для себя существование порно в интернете всего 12 лет назад. Об этом режиссер Джадд Апатоу рассказал на шоу Стивена Кольбера, отрывок из которого появился в Twitter.

По словам Апатоу, в 2006-м он привел Круза, которому на тот момент было около 44 лет, на встречу с актером Сетом Рогеном, чтобы обсудить их возможное участие в романтической комедии. Кинематографисты обсуждали посторонние вещи, и Роген упомянул о неком порноролике из интернета.

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«И Том Круз говорит: "Что!? Ты хочешь сказать, что в интернете есть фильмы для взрослых?"» — вспомнил режиссер.

По его словам, актер был крайне удивлен. «То есть ты говоришь, что если бы я залез в компьютер и зашел во всемирную сеть... то там люди занимаются сексом?» — передал Апатоу слова Круза.

Кинематографист добавил, что обсуждавшийся фильм так и не был снят.

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