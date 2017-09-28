Культура
 

Том Круз обсудил свой необычный зад

Перейти в «Мою Ленту»

Актер Том Круз прокомментировал слухи о том, что якобы надел накладные ягодицы во время съемок фильма «Операция "Валькирия"». Его слова передает портал Screen Rant.

«Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю», — ответил актер на слова журналиста о том, что кадр из трейлера «Операции "Валькирия"» с необычайно объемным задом Круза породил массу теорий.

Артист подчеркнул, что в сценах, где ему необходимо оголить ягодицы, он не использует ни дублеров, ни компьютерную графику. «Это всегда я сам. Я показываю себя в фильмах. Чтобы вы знали», — отметил он.

На зад Круза, показанный в трейлере «Операции "Валькирия"», пользователи сети обратили внимание в конце августа.

«Операция "Валькирия"» — военно-историческая драма американского режиссера Брайна Сингера. Сюжет картины повествует о покушении офицеров вермахта на Адольфа Гитлера в 1944 году. Том Круз также снялся в таких фильмах, как «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и «Рискованный бизнес».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tom Cruise Doesn’t Believe in the ‘Tom Cruise Type’
Тома Круза назвали причастным к гибели членов съемочной группы в авиакатастрофе
Мертвый мафиози поручился за гетеросексуальность Тома Круза
Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы
Последние новости
Россия создаст электромагнитную бомбу
Том Круз обсудил свой необычный зад
Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича
В посольстве США в России сообщили об отъезде Теффта
Москвичка перевела незнакомой женщине 2,5 миллиона и попросила полицию найти ее  
Нападающий МЮ рассказал о мести Акинфееву
Вышел второй трейлер черной комедии о смерти Сталина
Другие материалы рубрики
Культура00:07Сегодня

Вебкам-бизнес

Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру
07:05Сегодня

Эротические картины 87-летнего Пикассо в России покажут только совершеннолетним

09:30Сегодня

Вышел второй трейлер черной комедии о смерти Сталина

19:0827 сентября

После гибели актера из «Физрука» завели уголовное дело

Культура00:2923 сентября

«Женщины любого возраста и внешности вправе гордиться собой»

Муза Альмодовара о любви к прислуге и миссии женского кино
18:0027 сентября

Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта у Скорсезе

21:0927 сентября

Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина

18:2927 сентября

Умер композитор Фольке Рабе

Культура00:08Сегодня

«Тяжело сказать: иди домой и умирай»

Почему американские врачи обрекают людей на мучения
11:5827 сентября

Умер композитор «Полетов во сне и наяву» и «Храни меня, мой талисман»

18:4727 сентября

Умерла кинокритик Нина Зархи

17:0527 сентября

Поклонская нашла еще одну претензию к Учителю с помощью родственницы Николая II

Россия
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
В России снизилась смертность
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Суд подтвердил конституционность 282-й статьи
Госдума уточнит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
СМИ узнали имя основного претендента на должность главы Дагестана
Все материалы
Мир
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Арабы на выход: курды проголосовали за независимость
Референдум навсегда изменил Ближний Восток
Японский император распустил парламент из-за угрозы КНДР
В посольстве США в России сообщили об отъезде Теффта
Названа приоритетная задача США в Сирии
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Петр ПорошенкоЗдоровенькі стволы!
Куда Украина нацелит американские ракеты
Пожарные локализовали возгорание на складе боеприпасов под Винницей
Названа стоимость уничтоженных при взрывах под Винницей боеприпасов
Советник Порошенко нашел причину взрывов на складе боеприпасов под Винницей
СБУ пресекла поставку школьных автобусов из России
Памятник генералу Ватутину вновь осквернили в Полтаве
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Орешкин допустил дефляцию в сентябре
В России появятся страховые детективы
Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с пирамидой МММ
Все материалы
Бизнес
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
Разорительный дисконт
Украинский демпинг угрожает российским производителям
Мосстройэкономбанк подал иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»
Scania оштрафована на 800 миллионов долларов за картельный сговор
Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Силовые структуры
Тряси, выбивай
Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
В Подмосковье задержали телефонного террориста
Раскрыты подробности криминального прошлого лидера «Христианского государства»
Дело «ВИМ-Авиа» забрали в центральный аппарат СКР
Источник раскрыл детали операции по уничтожению Доку Умарова
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названы главные причины симуляции оргазма
Россия создаст электромагнитную бомбу
Первая модель советского спутника ушла с молотка за 850 тысяч долларов
Перевозбужденные посетители выставки электроники сломали умную секс-куклу
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»
Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками
Нападающий МЮ рассказал о мести Акинфееву
Мексиканский футболист забил победный гол ударом через себя с линии штрафной
Леброн Джеймс назвал фанатов Трампа «необразованными» в суждении с кучей ошибок
Боец Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы
«Не отскок, а отскочище»
Пока «Спартак» играл с «Ливерпулем», фанаты принимали успокоительное
Все материалы
Культура
Вебкам-бизнес
Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру
Соединенные штаты истерики
Рэперши, наркокурьер и нервные гориллы на фестивале американского кино
«Тяжело сказать: иди домой и умирай»
Почему американские врачи обрекают людей на мучения
Том Круз обсудил свой необычный зад
Вышел второй трейлер черной комедии о смерти Сталина
После гибели актера из «Физрука» завели уголовное дело
Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина
Все материалы
Интернет и СМИ
Иди к папочке
Умер создатель империи Playboy и вершитель сексуальной революции
«Групповое порно — рай для актрисы»
Откровения украинской порнозвезды, патологоанатома и шизофреника
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Француженка запросила у Tinder данные о себе и получила 800 страниц текста
Основатель Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года
Сенатор США увидел «российский след» в противостоянии Трампа с футболистами
Якубович отказался приглашать своего чернокожего двойника на «Поле чудес»
Все материалы
Ценности
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Кожа и жесть
Русские и китайцы зажгли на миланских подиумах
Детей оденут в спортивные костюмы с тремя полосками
Skoda отметила юбилей привлекшей внимание «Мисс США» революционной модели
Французы предложили девушкам использовать желтую и розовую тушь
Немцы объявили о готовности к Трампокалипсису
Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Путешественники назвали самые опасные страны в мире
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Турист устроил заплыв по затопленной улице Дубровника
Лоукостер Ryanair отменит более 700 тысяч забронированных авиабилетов
Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Первый в мире отель из песка проработал три дня и закрылся
Все материалы
Из жизни
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
14-летний американец отомстил пуме за убитую козу
Судьбу нокаутировавшей модель Playboy груди решат ее поклонники
Швейцарские зоопарки начали кормить хищников домашними животными
Итальянка после операции забыла родную речь и перешла на английский
Все материалы
Какой маленький!
Кто и зачем строит крохотные версии больших машин
Без Квята
Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин
Тест: узнай машину без «одежды»
Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Машины, которые вы никогда не увидите
7 ну очень редких машин, встретить которые в пробке практически невозможно
Создан самый безумный Rolls-Royce с турбовосьмеркой и «механикой»
Появились фотографии салона «Дастера» с базовой мультимедийкой
The Grand Tour отказался от «путешествующей» палатки-студии
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы