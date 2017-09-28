Том Круз обсудил свой необычный зад

Актер Том Круз прокомментировал слухи о том, что якобы надел накладные ягодицы во время съемок фильма «Операция "Валькирия"». Его слова передает портал Screen Rant.

«Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю», — ответил актер на слова журналиста о том, что кадр из трейлера «Операции "Валькирия"» с необычайно объемным задом Круза породил массу теорий.

Артист подчеркнул, что в сценах, где ему необходимо оголить ягодицы, он не использует ни дублеров, ни компьютерную графику. «Это всегда я сам. Я показываю себя в фильмах. Чтобы вы знали», — отметил он.

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На зад Круза, показанный в трейлере «Операции "Валькирия"», пользователи сети обратили внимание в конце августа.

«Операция "Валькирия"» — военно-историческая драма американского режиссера Брайна Сингера. Сюжет картины повествует о покушении офицеров вермахта на Адольфа Гитлера в 1944 году. Том Круз также снялся в таких фильмах, как «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и «Рискованный бизнес».