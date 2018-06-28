Культура
 
Последние новости
«Северный поток-2» обойдется без Дании
В Польше снесли памятник воинам Красной Армии
Украинские журналисты обозвали российскую коллегу убийцей
Путин сыграл в футбол на Красной площади  
Топ-менеджера российского энергохолдинга Карину Цуркан обвинили в шпионаже
Застройщики решили поднять цены на квартиры  
Названы самые щедрые гости чемпионата мира в России
Московских ластоногих побалуют отдельным бассейном  
Рыжий из «Иванушек» заявил об ответственности за смерть членов группы
В России нашли способ победить США
Новости партнеров

Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза

Перейти в «Мою Ленту»
Скарлетт Йоханссон

Бывший помощник Тома Круза Брендан Тай рассказал, что когда актер расстался с Николь Кидман, ему предоставили список женщин, прошедших кастинг на роль его любовной партнерши. По его словам, среди неизвестных имен значилась актриса Скарлетт Йоханссон, передает The Hollywood Reporter.

Артистка возмутилась словам Тая и заявила, что сама концепция кастинга на роль чьей-нибудь девушки крайне унизительна. «Я не хочу, чтобы кто-либо распространял слух о том, что мне не хватает принципиальности, чтобы самой заводить отношения. Только этот некий Брендан Тай способен выдумать настолько сумасшедшую историю», — заявила Йоханссон.

Тай назвал себя бывшим членом охранной команды саентологов, работавшей на Круза. Он отметил, что список попал к нему случайно, когда был отправлен другим сотрудником на его принтер. В Церкви саентологии заявили, что работа Тая заключалась в просмотре записей с камер наблюдения, и его слова о доступе к Тому Крузу крайне преувеличены.

Том Круз был женат на Николь Кидман 11 лет, актеры развелись в 2001-м. Актер известен по фильмам «Рискованный бизнес», «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и франшизе «Миссия невыполнима». Круз стал саентологом в 1990 году.

Скарлетт Йоханссон сыграла в фантастической серии «Мстители» и таких картинах, как «Да здравствует Цезарь!», «Люси», «Очень плохие девчонки» и «Побудь в моей шкуре».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Scarlett Johansson Denies "Demeaning" Claim She Auditioned to Date Tom Cruise
Том Круз совершил серию экстремальных прыжков с парашютом ради сцены фильма
Скарлетт Йоханссон обрушилась на обвиненного в педофилии Франко со сцены
Том Круз обсудил свой необычный зад
Другие материалы рубрики
Культура00:07Сегодня

«У России есть травмы»

Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
10:0227 июня

Лепс отпразднует день рождения с друзьями и поклонниками

10:30Сегодня

Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»

19:0427 июня

Умер отец Майкла Джексона

Культура00:0225 июня

«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»

Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
11:3026 июня

Умер поэт Андрей Дементьев

17:5427 июня

Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»

15:4027 июня

В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ-2018

Культура00:0127 июня

Шумно разделись и тихо ушли

Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
10:1025 июня

Джонни Депп оказался на мели

14:0727 июня

Звезда «Хеллбоя» помочился на руку перед рукопожатием с Вайнштейном

13:1327 июня

Шнуров после слухов об измене жены написал стихи о женском вранье

Россия
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Россиянина с женой приковали к батарее ради главного наркотического дела России
Пришедшего поужинать слепого россиянина отказались впустить в кафе
Муж изнасилованной в полиции россиянки отрубил пальцы и не дождался правосудия
Рассчитан вес приходящегося на каждого россиянина мусора
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
В Польше снесли памятник воинам Красной Армии
В Индии разбился пассажирский самолет
США оставят военных в Южной Корее
В Японии бездетных обозвали эгоистами и призвали рожать на благо родины
Названы темы для обсуждения на встрече Путина и Трампа
В Лондоне испугались предстоящих переговоров Путина и Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Transparency International решила засудить Порошенко
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан
Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом
Украинец задушил жену из-за Надежды Савченко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Власти займутся рыботорговлей
Налог на интернет-покупки захотели ужесточить
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
Названы богатейшие семьи мира
Российских пекарей заподозрили в защите плохого хлеба
Германия потеряет миллионы из-за чемпионата мира в России
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
Топ-менеджера российского энергохолдинга Карину Цуркан обвинили в шпионаже
Оправданного судом правозащитника Юрия Дмитриева снова задержали
Россиянки устроили на дороге бойцовский клуб и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей «Роскосмоса»
В России нашли способ победить США
Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы
Все материалы
Спорт
Чемпионы мира едут домой
Сборная Германии не сумела выйти из группы
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Иранский футболист объявил об уходе из сборной в 23 года
Болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира
Салах обещал Кадырову вернуться
Крылатая фраза про побеждающих в футбол немцев переделана
«Я кальяна курю меньше, чем Дзюба»
Все материалы
Культура
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза
Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»
Умер отец Майкла Джексона
Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок
Блогер перебрала с фотошопом и навлекла гнев властей
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Все материалы
Ценности
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Выпущен пляжный аксессуар для девушек с большой грудью
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Женщин защитят от бритья
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В работе стюардесс нашли существенный минус
Составлен рейтинг самых любвеобильных болельщиков
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Турецкий отель запретил россиянке фотографироваться в бикини
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Канадца наказали за 24 жены и 149 детей
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Пенсионер построил 600-сильный VW Golf
Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о «24 часах Ле-Мана»
Появились фотографии купеобразного Renault Kaptur для России
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы