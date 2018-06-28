Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза

Бывший помощник Тома Круза Брендан Тай рассказал, что когда актер расстался с Николь Кидман, ему предоставили список женщин, прошедших кастинг на роль его любовной партнерши. По его словам, среди неизвестных имен значилась актриса Скарлетт Йоханссон, передает The Hollywood Reporter.

Артистка возмутилась словам Тая и заявила, что сама концепция кастинга на роль чьей-нибудь девушки крайне унизительна. «Я не хочу, чтобы кто-либо распространял слух о том, что мне не хватает принципиальности, чтобы самой заводить отношения. Только этот некий Брендан Тай способен выдумать настолько сумасшедшую историю», — заявила Йоханссон.

Тай назвал себя бывшим членом охранной команды саентологов, работавшей на Круза. Он отметил, что список попал к нему случайно, когда был отправлен другим сотрудником на его принтер. В Церкви саентологии заявили, что работа Тая заключалась в просмотре записей с камер наблюдения, и его слова о доступе к Тому Крузу крайне преувеличены.

Том Круз был женат на Николь Кидман 11 лет, актеры развелись в 2001-м. Актер известен по фильмам «Рискованный бизнес», «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «С широко закрытыми глазами» и франшизе «Миссия невыполнима». Круз стал саентологом в 1990 году.

Скарлетт Йоханссон сыграла в фантастической серии «Мстители» и таких картинах, как «Да здравствует Цезарь!», «Люси», «Очень плохие девчонки» и «Побудь в моей шкуре».

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