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Том Круз совершил серию экстремальных прыжков с парашютом ради сцены фильма

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Том Круз выполнил несколько экстремальных прыжков с парашютом во время съемок фильма «Миссия Невыполнима: Последствия». Кадры со съемочного процесса разместила кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале.

Актер несколько вечеров подряд выпрыгивал из самолета с высоты в семь километров, а парашют раскрывал за 600 метров от поверхности. Таким образом он выполнял высотные затяжные прыжки (HALO jump).

В августе 2017 года 55-летний Круз получил травму. Актер прыгал с одной крыши на другую, но ударился о стену, сломав лодыжку. В результате съемки были прерваны на два месяца.

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