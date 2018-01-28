Том Круз показал момент перелома ноги на съемках шестой «Миссии»

Голливудский актер Том Круз поделился видеозаписью со съемок боевика «Миссия: невыполнима 6», на которой видно, как он ломает лодыжку. Ролик был продемонстрирован во время The Graham Norton Show на телеканале BBC One, а позже размещен на YouTube.

На кадрах видно, как актер прыгает с одной крыши на другую, но ударяется о стену, при этом его лодыжка выворачивается. По словам Круза, по сюжету, он должен был врезаться в стену, а затем подтянуться и бежать дальше. Актер сразу понял, что получил перелом, и попросил отвезти его в больницу.

«Я проводил по восемь-десять часов в день и семь дней в неделю в реабилитационном центре, потому что у нас все еще оставались важные трюки, которые необходимо было исполнить», — рассказал он.

55-летний Круз получил травму в августе 2017 года. Он был вынужден прервать съемки на два месяца.

«Миссия: невыполнима 6» режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 26 июля 2018 года.

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