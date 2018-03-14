Убегавший от спасателей енот повторил трюк из «Миссия невыполнима»

vestisochi / YouTube

Енот в Сочи сбежал от спасателей, которые пытались снять его с фонарного столба. Видео опубликовано на YouTube-канале «Вести Сочи».

На записи видно, как животное сначала медленно перемещается от людей на край столба, а затем прыгает вниз. Прыжок похож на тот, что выполнял актер Том Круз на съемках фильма «Миссия невыполнима-6».

Как пишет сайт сочинских «Вестей», енот спрыгнул на растянутый тент и убежал. Почему он залез на фонарный столб, неизвестно.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!