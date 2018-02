Енотиха заставила спасателей два часа вызволять ее из вентиляции

Омские спасатели вытащили енотиху из вентиляционной трубы. О спасательной операции рассказал местный портал «СуперОмск».

Самка енота по кличке Элли живет в одной из омских семей. Животному пять месяцев, и в дневное время хозяева разрешают ему гулять по квартире. Во время вечерней прогулки по кухне питомец забрался на холодильник и провалился в вентиляционную шахту, открыв дверцу в нее. «Плакала вчера весь вечер, шкряблась сначала, потом пропала, и все», — рассказывает хозяйка квартиры.

Спасатели проделали небольшое отверстие в стене с помощью лома и перфоратора. Во время спасательной операции они получили несколько укусов от испуганной енотихи. Через два часа животное было на свободе. Енотиха не пострадала, так как квартира находилась на первом этаже.

«Нам пришлось потрудиться, рискуя быть укушенными. Но все сложилось благополучно. И для животного, и для сотрудников. За 18 лет службы мне ни разу не приходилось спасать такого зверя», — отметил один из спасателей Михаил Орешко.

Элли попала к хозяевам из Новосибирска. Ее хозяин захотел завести такое животное после того, как увидел девушку, гуляющую с енотом по торговому центру во время летней поездки в Санкт-Петербург. Его мать сумела договориться со знакомыми, и семья получила не до конца одомашненного зверя. Владелец назвал ее в честь главного персонажа любимой компьютерной игры. Вероятно, имеется в виду The Last of Us.

