Названа возможная дата снижения ключевой ставки ЦБ

Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 13 % во второй половине года

Центробанк может снизить ключевую ставку до 13 процентов во второй половине 2024 года. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

На сегодняшний день предпосылки для снижения ставки отсутствуют, уточнил парламентарий. Уровень инфляции еще не достиг необходимых значений, хотя и стабилизировался, отметил он. Снижению инфляции до нужных показателей мешает быстрый рост доходов населения.

При возникновении нужных предпосылок снижение ставки может произойти с начала июля, предположил Аксаков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила рост ключевой ставки. В данный момент такой вариант не является базовым, пояснила она. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятором возможно в случае, если увеличение спроса на товары и услуги станет заметно превышать возможности расширения производства.

При этом пока в Банке России склоняются к тому, что сегодняшней ставки в 16 процентов хватит для разворота тенденции. В таком случае снижение ставки возможно с третьего квартала 2024 года, дала понять Набиуллина.