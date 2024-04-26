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17:17, 26 апреля 2024Россия

Путин высказался о значении Дня Победы

Путин назвал День Победы священным праздником

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником. О значении 9 Мая глава государства высказался на встрече с членами Совета законодателей. Стенограмма его выступления приводится на сайте Кремля.

«Уважаемые коллеги! Завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для всех нас Днем Победы», — сказал Путин, обращаясь к присутствующим.

Помимо этого, президент пожелал членам Совета законодателей успехов в работе в интересах России и граждан страны. Он подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Федеральным Собранием, законодателями в регионах и местными органами власти.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на майские праздники Путин будет работать. По его словам, у главы государства запланирован ряд мероприятий, о которых Кремль будет своевременно сообщать.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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