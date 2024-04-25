Кремль ответил на вопрос о планах Путина на майские праздники

Песков: Путин планирует рабочие мероприятия на следующей неделе

Президент России Владимир Путин планирует рабочие мероприятия на начало мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы, но при необходимости появляются и другие рабочие планы, о которых мы вам будем своевременно сообщать», — сказал Песков, подчеркнув, что на майских праздниках Путин будет работать.

Пресс-секретарь президента счел преждевременным сообщать о планах главы государства, так как они подвижны и могут быть скорректированы.

В России майские праздники продлятся с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Затем россиян ждет два рабочих дня и выходные. Вторые майские придутся на четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.