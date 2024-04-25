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13:09, 25 апреля 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о планах Путина на майские праздники

Песков: Путин планирует рабочие мероприятия на следующей неделе

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин планирует рабочие мероприятия на начало мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы, но при необходимости появляются и другие рабочие планы, о которых мы вам будем своевременно сообщать», — сказал Песков, подчеркнув, что на майских праздниках Путин будет работать.

Пресс-секретарь президента счел преждевременным сообщать о планах главы государства, так как они подвижны и могут быть скорректированы.

В России майские праздники продлятся с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Затем россиян ждет два рабочих дня и выходные. Вторые майские придутся на четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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