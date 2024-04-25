Кремль ответил на вопрос о планах Путина на майские праздники
Президент России Владимир Путин планирует рабочие мероприятия на начало мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы, но при необходимости появляются и другие рабочие планы, о которых мы вам будем своевременно сообщать», — сказал Песков, подчеркнув, что на майских праздниках Путин будет работать.
Пресс-секретарь президента счел преждевременным сообщать о планах главы государства, так как они подвижны и могут быть скорректированы.
В России майские праздники продлятся с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Затем россиян ждет два рабочих дня и выходные. Вторые майские придутся на четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.
Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.