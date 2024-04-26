Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:25, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

В Минздраве Крыма опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

Фото: Dennis Klicker / Unsplash

В Минздраве Крыма опровергли информацию о смерти жителя региона Александра Гаврилова из-за нехватки препарата от диабета. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

Telegram-каналы распространяют информацию о том, что житель Крыма Александр Гаврилов умер якобы из-за нехватки препарата от диабета в регионе. Утверждается, что о гибели мужчины сообщила его супруга.

Материалы по теме:
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021
Покинули Матрицу. Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
Покинули Матрицу.Люди все чаще отказываются от новостей и интернета. Что это дает и почему не каждому такое под силу?
4 октября 2022

Сообщение об этом появилось на фоне заявления министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского о том, что пациентам с сахарным диабетом препарат «Глулизин» заменят на аналогичные «Лизпро» и «Аспарт».

Минздрав Республики Крым опроверг информацию о смерти в регионе пациента в связи с аналоговой заменой инсулина. В министерстве сообщили, что ни к одной из медицинских организаций республики не был прикреплен пациент с указанными в публикации данными.

«Факты, описанные в публикации, не соответствуют действительности», — подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, в распространяемом сообщении прилагается фотография погибшего якобы от приема аналога препарата мужчины. В действительности на снимке — житель Маркса, рядовой отдельной мотострелковой бригады Андрей Жиганов, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Фотографию мужчины публиковали местные СМИ ранее в апреле.

Информация о том, что житель Крыма погиб якобы из-за нехватки препарата от диабета, не получила широкого распространения в российский СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

      В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

      Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

      Названа причина рекордных ливней в Дубае

      «Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

      Раскрыта сумма гонорара адвокатов замглавы Минобороны России

      Невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети

      Путин высказался о значении Дня Победы

      Названа возможная дата снижения ключевой ставки ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше