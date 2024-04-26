В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

В Минздраве Крыма опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

В Минздраве Крыма опровергли информацию о смерти жителя региона Александра Гаврилова из-за нехватки препарата от диабета. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

Telegram-каналы распространяют информацию о том, что житель Крыма Александр Гаврилов умер якобы из-за нехватки препарата от диабета в регионе. Утверждается, что о гибели мужчины сообщила его супруга.

Сообщение об этом появилось на фоне заявления министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского о том, что пациентам с сахарным диабетом препарат «Глулизин» заменят на аналогичные «Лизпро» и «Аспарт».

Минздрав Республики Крым опроверг информацию о смерти в регионе пациента в связи с аналоговой заменой инсулина. В министерстве сообщили, что ни к одной из медицинских организаций республики не был прикреплен пациент с указанными в публикации данными.

«Факты, описанные в публикации, не соответствуют действительности», — подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, в распространяемом сообщении прилагается фотография погибшего якобы от приема аналога препарата мужчины. В действительности на снимке — житель Маркса, рядовой отдельной мотострелковой бригады Андрей Жиганов, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Фотографию мужчины публиковали местные СМИ ранее в апреле.

Информация о том, что житель Крыма погиб якобы из-за нехватки препарата от диабета, не получила широкого распространения в российский СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»