Притаившийся под потолком любопытный енот очаровал соцсети

Видео: @camerongraham

Пользователь Twitter Камерон Грэм (Cameron Graham‏) опубликовал видео с енотом, который затаился под потолком в международном аэропорту Торонто в Канаде и наблюдал за посетителями. На это обратило внимание Toronto Star.

Видеоролик был опубликован 6 мая и на момент написания заметки набрал почти 12 тысяч ретвитов и более 26 тысяч лайков.

Животное стало настолько популярным в сети, что неизвестный завел ему собственный Twitter-аккаунт. В нем от лица енота говорилось о том, что тот не планирует нападать на людей и наслаждается тем, что может обозревать толпу сверху. Через некоторое время в Twitter аэропорта появилось сообщение о возвращении животного на волю.