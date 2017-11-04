Отъевшийся енот застрял в ливневой решетке и попал в новости

В городе Сион в американском штате Иллинойс упитанный енот застрял в решетке канализации. Об этом сообщает NY Daily News.

Заместитель начальника полиции города Сиона Кирк Хендерсон (Kirk Henderson) рассказал, что когда местный житель сообщил о том, что в районе его улицы в канализации застрял енот, первым на место прибыл офицер Кен Во (Ken Vaughn).

У полицейского не оказалось с собой инструментов, которые позволили бы ему безопасно работать с животным. Тогда на помощь выехал работник местной биологической станции Рэнди Кнорр (Randy Knorr). Но даже со средствами для поимки животных Во и Кнорр не смогли вытащить енота, так как тот был слишком тяжел.

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Рядом вовремя оказались сотрудники городского отдела общественных работ, которых Хендерсон назвал «настоящими героями». Они подняли ливневую решетку, енот был захвачен с помощью специальной палки и затем отпущен на волю за пределами жилого района.

Полицейские сообщили, что енот был здоров, просто выбрал неудачное место для отдыха. «Очевидно, животное хорошо подготовилось к зиме» — заключил заместитель начальника полиции Хендерсон.

В конце октября американские СМИ сообщали о еноте, застрявшем в американском легком танке М41 «Бульдог». На записи извлечения животного из плена, видно, как енота эвакуирую из прорези для установки приборов наблюдения в люке механика-водителя, и затем выпускают на свободу.