Брат за брата

Российский интернет, похоже, влюбился в очаровательного пса породы сиба-ину по кличке Стив, который в коротком ролике попытался перейти реку по поваленному дереву и свалился в воду. Хозяин собаки и автор ролика удостоил друга фразой «Это фиаско, братан» — и теперь этот мем звучит буквально отовсюду.

В четверг, 28 сентября, по всем популярным пабликам во «ВКонтакте» разлетелось короткое видео и псом Стивом. Хозяин, снимающий своего питомца, заверил, что последует за ним, и попросил не устраивать «фиаско». Но оно все-таки случилось.

Видео: Shiba Stiv / YouTube

В разговоре с TJ хозяин пса Владимир Лавров заверил, что со Стивом все в порядке: он быстро вылез из воды и не пострадал. Парень путешествует со своим псом по миру и, по правде говоря, нечасто использует слово «фиаско». Тем не менее тот самый раз стал буквально судьбоносным.

В сети быстро поняли, что фраза «Это фиаско, братан» подходит к любой мало-мальски провальной ситуации, коих в жизни много. И это не считая того факта, что весь интернет давно и сильно влюблен в очаровательных псов сиба-ину.

Поток шуток не прекращается, и в любом случае, фиаско чудо-пса подарило ему славу и триумф.