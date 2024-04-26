Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

НАБУ провело обыск в украинском Генштабе в связи с хищением средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в Генеральном штабе Вооруженных сил республики (ВСУ) в связи с хищением средств при создании автоматизированной системы управления армией «Колокол-АС». Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По данным издания, на разработку этой системы потратили четыре года и 600 миллионов гривен (15,1 миллиона долларов), однако ее внедрение в армию оказалось невозможным из-за несовместимости с аналогичными системами стран-членов НАТО.

Кроме того, «Колокол» не может обеспечить эффективность во время боевых действий из-за некорректной работы с цифровыми картами.

НАБУ объявило о начале расследования в связи с коррупцией при разработке «Колокола» в ноябре 2022 года.

17 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все коррупционеры покинули страну. Также, как он утверждает, коррупция на Украине отсутствует.