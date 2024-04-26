Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 26 апреля 2024Бывший СССР

Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

НАБУ провело обыск в украинском Генштабе в связи с хищением средств

Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в Генеральном штабе Вооруженных сил республики (ВСУ) в связи с хищением средств при создании автоматизированной системы управления армией «Колокол-АС». Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По данным издания, на разработку этой системы потратили четыре года и 600 миллионов гривен (15,1 миллиона долларов), однако ее внедрение в армию оказалось невозможным из-за несовместимости с аналогичными системами стран-членов НАТО.

Кроме того, «Колокол» не может обеспечить эффективность во время боевых действий из-за некорректной работы с цифровыми картами.

НАБУ объявило о начале расследования в связи с коррупцией при разработке «Колокола» в ноябре 2022 года.

17 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все коррупционеры покинули страну. Также, как он утверждает, коррупция на Украине отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

      В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

      Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

      Названа причина рекордных ливней в Дубае

      «Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

      Раскрыта сумма гонорара адвокатов замглавы Минобороны России

      Невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети

      Путин высказался о значении Дня Победы

      Названа возможная дата снижения ключевой ставки ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше