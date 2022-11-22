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18:30, 22 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о расследовании хищения при разработке системы для ВСУ

Депутат Рады Юрчишин заявил о расследовании хищения при разработке системы для ВСУ

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дело о хищении при разработке автоматизированной системы управления армией республики «Колокол». Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин, передает ТАСС.

«НАБУ расследует хищения в особо крупных размерах на военной системе "Колокол", которую в министерстве обороны почему-то упорно готовят к применению в Вооруженных силах Украины (ВСУ). (..) В НАБУ расследуют целый "букет" статей уголовного кодекса, нарушенных во время разработки системы "Колокол-АС": растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение служебных полномочий», — утверждает он.

По словам политика, на разработку системы, в которой нашли ряд недостатков, было потрачено 600 миллионов гривен (свыше 16 миллионов долларов). Юрчишин отметил, что это «не помешало Минобороны и дальше разрабатывать пресловутый "Колокол"», а также продолжать тратить средства из бюджета. Депутат рассказал о намерении фракции партии «Голос» провести встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым для выяснения обстоятельств разработки системы.

17 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все коррупционеры покинули страну. Также, как он утверждает, на Украине коррупция отсутствует.

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Кристина Есикова
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