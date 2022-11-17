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12:04, 17 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии коррупции на Украине

Президент Украины Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет, все коррупционеры уехали

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Коррупции на Украине нет, а все коррупционеры покинули Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg. Его слова приводит РИА Новости.

«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет. Все коррупционеры уехали. Мы объединены», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава Украины изменил свое мнение об инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. Ранее он был уверен в непричастности республики к падению ракеты в Польше.

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Василий Мека
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