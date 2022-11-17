Зеленский заявил об отсутствии коррупции на Украине

Президент Украины Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет, все коррупционеры уехали

Коррупции на Украине нет, а все коррупционеры покинули Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg. Его слова приводит РИА Новости.

«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет. Все коррупционеры уехали. Мы объединены», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава Украины изменил свое мнение об инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. Ранее он был уверен в непричастности республики к падению ракеты в Польше.