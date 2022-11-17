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12:04, 17 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше

Президент Украины Зеленский не уверен на 100% в происхождении упавших ракет в Польше
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил политик.

Ранее украинский лидер отреагировал на падение ракет на польскую территорию. По его словам, ракеты были российского происхождения.

После этого президент США Джо Байден прокомментировал слова Зеленского, который отрицал причастность Киева к инциденту. Американский политик заявил, что такие утверждения не являются достоверным аргументом.

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Алевтина Запольская
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