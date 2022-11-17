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09:09, 17 ноября 2022Мир

Байден ответил на заявление Зеленского о принадлежности упавших в Польше ракет

Байден: отрицание Зеленским причастности к падению ракет в Польше — не доказательство

Фото: Jim Bourg / Reuters

Отрицание президентом Украины Владимиром Зеленским причастности республики к падению ракет в Польше не является доказательством. Так американский лидер Джо Байден ответил на комментарии украинского главы, заявившего, что упавшие снаряды не могли быть украинскими, передает Reuters.

«Это не доказательство», — сказал президент США журналистам в Белом доме по возвращении из поездки в Азию на саммит G20.

15 ноября президент Украины сообщил о падении якобы российских ракет на территории Польши. Он назвал случившееся существенной эскалацией и призвал действовать.

Позднее Байден заявил, что инцидент в Польше стал результатом работы украинской ПВО. Об этом же сообщил польский президент Анджей Дуда.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов при этом отметил, что власти республики не согласны с выводами Запада об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты, и заявил о готовности передать имеющиеся у Киева «доказательства русского следа» в случившемся.

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Анжелика Бережная
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