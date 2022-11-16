Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины

Байден заявил G7 и НАТО, что взрыв в Польше стал результатом работы ПВО Украины

Президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Агентство отмечает, что инцидент в Польше вызвал опасения эскалации между Россией и НАТО.

Ранее стало известно о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО после падения ракеты на территории страны. Она предполагает консультацию с членами блока, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность или безопасность страны НАТО оказалась под угрозой.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за этого инцидента.