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12:32, 16 ноября 2022Мир

Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины

Байден заявил G7 и НАТО, что взрыв в Польше стал результатом работы ПВО Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Агентство отмечает, что инцидент в Польше вызвал опасения эскалации между Россией и НАТО.

Ранее стало известно о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО после падения ракеты на территории страны. Она предполагает консультацию с членами блока, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность или безопасность страны НАТО оказалась под угрозой.

15 ноября радио ZET сообщило о том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за этого инцидента.

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Виктория Кондратьева
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