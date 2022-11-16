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11:56, 16 ноября 2022Бывший СССР

В Литве рассказали о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО

Президент Литвы Науседа: Польша планирует активировать четвертую статью устава НАТО

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о планах Польши активировать четвертую статью НАТО после падения ракеты на территории страны. Его цитирует LRT.

По слома главы государства, президент Польши Анджей Дуда по телефону сообщил о произошедшем и заявил, что Польша намерена подать заявку на активацию четвертой статьи НАТО. Она предполагает консультацию с другими членами альянса в случае, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность или безопасность страны НАТО оказалась под угрозой.

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Алевтина Запольская
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