В Литве рассказали о планах Польши активировать четвертую статью устава НАТО

Президент Литвы Науседа: Польша планирует активировать четвертую статью устава НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о планах Польши активировать четвертую статью НАТО после падения ракеты на территории страны. Его цитирует LRT.

По слома главы государства, президент Польши Анджей Дуда по телефону сообщил о произошедшем и заявил, что Польша намерена подать заявку на активацию четвертой статьи НАТО. Она предполагает консультацию с другими членами альянса в случае, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность или безопасность страны НАТО оказалась под угрозой.