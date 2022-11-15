Две ракеты упали на территории Польши

Радио ZET: две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши, погибли два человека

Две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной. Об этом сообщает польское радио ZET.

Ракеты упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека. Отмечается, что на месте уже находится полиция, прокуратура и армия. По информации агентства Reuters, премьер-министр Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за этого происшествия.

15 ноября сразу в нескольких регионах Украины прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. Днем на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.