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21:41, 15 ноября 2022Мир

Две ракеты упали на территории Польши

Радио ZET: две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши, погибли два человека

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной. Об этом сообщает польское радио ZET.

Ракеты упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека. Отмечается, что на месте уже находится полиция, прокуратура и армия. По информации агентства Reuters, премьер-министр Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны из-за этого происшествия.

15 ноября сразу в нескольких регионах Украины прогремели массовые взрывы. В результате были повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры. Днем на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Юлия Мискевич
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