Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 15 ноября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Фото: Murad Sezer / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Согласно карте, воздушная тревога также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве регионов Украины. В частности, предупредительные сигналы действовали в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и других областях республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Киеве произошли взрывы
Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram
Анастасия Волочкова призналась в романе с Джимом Керри
Россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2023 году
Лавров завершил программу на саммите G20
Военкор опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники ВСУ
Названа волнующая большинство россиян проблема
Назван способ получить миллионы рублей от государства
Взрывы произошли в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях Украины
Найден эффективный препарат против рака и COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.