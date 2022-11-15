Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Согласно карте, воздушная тревога также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве регионов Украины. В частности, предупредительные сигналы действовали в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и других областях республики.