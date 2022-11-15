В большинстве областей Украины и Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры республики.

Предупредительные сигналы действуют в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской и других областях страны. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Всех просим срочно последовать в укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении Telegram-канала администрации украинской столицы.

Ранее предупредительные сигналы звучали в ряде регионов на востоке и юге страны, включая Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области. Кроме того, воздушная тревога действовала на территориях Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Украине.

Также утром 14 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в Киеве и еще семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели из-за тяжелой ситуации, сложившейся в связи с разрушением объекта на юго-западе страны.