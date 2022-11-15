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14:30, 15 ноября 2022Бывший СССР

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В некоторых регионах на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Согласно карте, воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий сообщил об уничтожении энергетического объекта, снабжавшего электричеством правобережье Херсонской и часть Николаевской области. По его словам, украинские власти уже прорабатывают схемы поставок электроэнергии из соседних регионов в занятую Вооруженными силами Украины часть Херсонщины.

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Алевтина Запольская
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