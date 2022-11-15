В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Согласно карте, воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий сообщил об уничтожении энергетического объекта, снабжавшего электричеством правобережье Херсонской и часть Николаевской области. По его словам, украинские власти уже прорабатывают схемы поставок электроэнергии из соседних регионов в занятую Вооруженными силами Украины часть Херсонщины.