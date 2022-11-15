Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожили

«Укрэнерго» заявило об уничтожении объекта, обеспечивающего электроэнергией две области

Энергетический объект, который давал электроэнергию правобережью Херсонской области и части Николаевской, уничтожен. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кудрицкий подчеркнул, что объект больше не существует. Были взорваны два автотрансформатора весом 250 тонн каждый. Также разрушены зал релейной защиты, компрессорная и аккумуляторная.

По его словам, уже прорабатываются схемы поставок энергии в занятую украинскими войсками части Херсонской области из соседних регионов. Также Киев обратился за помощью о поставке необходимого оборудования к зарубежным партнерам. Оказать поддержку согласились Польша и Франция.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о поражении в Киеве энергообъекта, питающего около 350 000 квартир. По его словам, экстренные службы и органы власти пытаются стабилизировать ситуацию. В частности, над ликвидацией повреждений работают специалисты ДТЭК и НЭК «Укрэнерго».