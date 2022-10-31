В Киеве поврежден важный энергообъект

Мэр Кличко заявил о поражении в Киеве энергообъекта, питающего около 350 000 квартир

В Киеве поврежден важный объект, который снабжал электричеством дома в городе. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве», — заявил он.

По его словам, экстренные службы и органы власти пытаются стабилизировать ситуацию. В частности, над ликвидацией повреждений работают специалисты ДТЭК и НЭК «Укрэнерго».

Ранее в стране ввели экстренные меры отключения электроэнергии. Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отбить все ракеты, некоторые из них попали по энергообъектам.