На Украине ввели экстренные меры из-за взрывов

Замглавы офиса Зеленского заявил об экстренных отключениях электроэнергии из-за взрывов

На Украине ввели срочные меры из-за взрывов, сообщил в Telegram-канале замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!» — написал он.

Политик заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить часть ракет, однако некоторые из них попали в цель. По его словам, специальные службы работают над ликвидацией последствий ударов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко описал обстановку в столице после серии атак. Глава города рассказал, что попадания пришлись по объектам критической инфраструктуры, из-за чего часть Киева была обесточена.