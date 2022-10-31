В Киеве прокомментировали удары по инфраструктуре

Мэр Киева Кличко подтвердил обесточивание части города после ударов по инфраструктуре

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал последствия атаки на столицу Украины. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — написал он.

Глава города также заявил, что сообщит остальные подробности позже.

«Ракетная атака продолжается. Противовоздушная оборона (ПВО) отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. Он добавил, что в связи с ударами в области применяется ограничение электроэнергии.

Ранее стало известно о серии взрывов на территории Украины. В частности, о звуках взрывов сообщали в Киевской и Днепропетровской областях.