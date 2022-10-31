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09:26, 31 октября 2022Бывший СССР

В нескольких областях Украины прозвучали взрывы

Взрывы слышны в Полтавской и Винницкой областях Украины

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Сразу в нескольких областях Украины — Полтавской и Винницкой — прозвучали взрывы. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Помимо прочего, взрывы слышны в Киевской и Днепропетровской областях, там также сообщается о работе ПВО.

Украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал о сработавшей ПВО в Полтавской и Кировоградской областях. Издание «Страна.ua» в Telegram пишет о взрывах в Криворожском районе, пригороде Днепра, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

31 октября власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и в ряде центральных областей страны. Кроме того, на онлайн-карте воздушных тревог было показано, что сигнал сирены действует в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее украинцев призвали готовиться к новым отключениям электроэнергии. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что потребность в аварийных отключениях остается. По его словам, наиболее тяжелые условия наблюдаются в Киевской и Черкасской областях.

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Алина Гончарова
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