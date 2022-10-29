Зеленский призвал украинцев готовиться к новым отключениям электричества

Зеленский предупредил украинцев о возможности новых отключений электричества

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале призвал граждан готовится к новым отключениям электричества. Он подчеркнул, что аварийных отключений стало значительно меньше.

«Стабилизационных и аварийных отключений на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы», — заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что особенно сложная ситуация наблюдалась в городе Умань и Уманском районе Черкасской области, а также в Киевской области. Он предупредил о возможности дефицита энергии в системе и в очередной раз призвал украинцев сократить использования электричества.

Ранее Зеленский назвал число оставшихся без электроснабжения украинцев. По его словам, ограничения коснулись около четырех миллионов граждан.