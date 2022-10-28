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23:11, 28 октября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал число оставшихся без электроснабжения украинцев

Зеленский заявил, что ограничения электроснабжения коснулись около 4 млн украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал число оставшихся без электроснабжения украинцев. По его словам, ограничения коснулись около четырех миллионов граждан.

Как заявил Зеленский, во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Они коснулись Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областей Украины.

Ранее украинские власти предупредили население об экстренных отключениях электричества в республике. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ограничения могут коснуться всех областей страны, и призвал граждан экономить электричество.

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Марина Совина
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