Киев предупредил об экстренных отключениях электричества из-за ударов по Украине

Офис президента Украины предупредил об экстренных отключениях электричества в стране

На Украине после ударов по крупным объектам критической инфраструктуры возможны экстренные отключения электричества на период более четырех часов. Об этом предупредил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Ночью были попадания по крупным объектам критической инфраструктуры. Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе», — сообщил он. По словам Тимошенко, экстренные отключения случаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Он также подчеркнул, что отключения могут могут коснуться всех областей страны, и призвал жителей экономить электричество. «Это касается не только бытовых потребителей, но и предприятий», — добавил он.

Ранее Тимошенко заявил, что в центральных областях Украины были повреждены энергетические объекты в ночь на 27 октября. «Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — рассказал он.

