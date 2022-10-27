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14:39, 27 октября 2022Бывший СССР

Киев предупредил об экстренных отключениях электричества из-за ударов по Украине

Офис президента Украины предупредил об экстренных отключениях электричества в стране

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украине после ударов по крупным объектам критической инфраструктуры возможны экстренные отключения электричества на период более четырех часов. Об этом предупредил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Ночью были попадания по крупным объектам критической инфраструктуры. Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе», — сообщил он. По словам Тимошенко, экстренные отключения случаются в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Он также подчеркнул, что отключения могут могут коснуться всех областей страны, и призвал жителей экономить электричество. «Это касается не только бытовых потребителей, но и предприятий», — добавил он.

Ранее Тимошенко заявил, что в центральных областях Украины были повреждены энергетические объекты в ночь на 27 октября. «Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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