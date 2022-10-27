Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины

Офис Зеленского заявил о поражении объектов энергетики в центральных областях Украины

В центральных областях Украины были повреждены энергетические объекты в ночь на 27 октября. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

«Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — написал он.

Тимошенко уточнил, что потребление электроэнергии ограничат в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Его будут регулировать, исходя из текущей ситуации в энергосистеме республики.

По словам замглавы, продолжается работа по решению энергетического вопроса с представителями Киева, областных военных администраций, оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго», Министерства энергетики и ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

26 октября в «Укрэнерго» сообщили о введении ограничения на электроснабжение всех категорий потребителей по стране, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.