Компания «Укрэнерго» решила ограничить электроснабжение всех категорий потребителей

Компания «Укрэнерго» заявила, что вводит ограничение на электроснабжение всех категорий потребителей по стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных систем объем, на который необходимо уменьшить потребление всем категориям потребителей электроэнергии», — отмечается в сообщении компании. Электроснабжение ограничат в северном, центральном, юго-западном, западном, Днепровском и южном регионах страны.

Компания подчеркнула, что это нужно для уменьшения нагрузки на сети, а также чтобы избежать повторных аварий.

ВС России нанесли несколько ударов по инфраструктуре Украины 10 октября. Взрывы прогремели по всей стране, там начались перебои с электричеством. Компания «Укрэнерго» уже предупреждала о том, что перебои могут продолжиться.