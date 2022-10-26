Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 26 октября 2022Бывший СССР

«Укрэнерго» решила ограничить электроснабжение

Компания «Укрэнерго» решила ограничить электроснабжение всех категорий потребителей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Компания «Укрэнерго» заявила, что вводит ограничение на электроснабжение всех категорий потребителей по стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных систем объем, на который необходимо уменьшить потребление всем категориям потребителей электроэнергии», — отмечается в сообщении компании. Электроснабжение ограничат в северном, центральном, юго-западном, западном, Днепровском и южном регионах страны.

Компания подчеркнула, что это нужно для уменьшения нагрузки на сети, а также чтобы избежать повторных аварий.

ВС России нанесли несколько ударов по инфраструктуре Украины 10 октября. Взрывы прогремели по всей стране, там начались перебои с электричеством. Компания «Укрэнерго» уже предупреждала о том, что перебои могут продолжиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Европе обеспокоились возможным отказом США от поддержки Украины
В маленькой галактике впервые обнаружен мощный галактический ветер
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Шойгу созвонился с министром обороны Индии
Кадыров заявил о смене тактики чеченских командиров на Украине
Профессиональный сводник назвал три главные ошибки на первом свидании
В Совфеде рассказали об ответе России в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Раскрыты подробности стрельбы и пожара в крупнейшей тюрьме Ирана
В России стали покупать больше водки
Киев признал замедление операции ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.