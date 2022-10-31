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09:09, 31 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и в ряде центральных областей страны

Фото: Anatolii Siryk / Globallookpress.com

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и в ряде центральных областей страны. Об этом сообщает Telegram-канал киевской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — сказано в сообщении администрации.

Кроме того, на онлайн-карте воздушных тревог показано, что сигнал сирены действует в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее украинцев призвали готовиться к новым отключениям электроэнергии. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что потребность в аварийных отключениях остается. По его словам, наиболее тяжелые условия наблюдаются в Киевской и Черкасской областях.

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Алевтина Запольская
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