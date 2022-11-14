Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 14 ноября 2022Бывший СССР

Киеву и семи областям Украины предрекли многодневные отключения света

«Укрэнерго»: в Киеве и семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве и еще семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели. Об этом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире украинского телемарафона.

По его словам, многодневные отключения будут производиться из-за тяжелой ситуации, которая сложилась в связи с разрушением объекта на юго-западе страны. Уточняется, что помимо Киева они затронут Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области республики.

«Планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми, с учетом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений», — добавил Кудрицкий.

Ранее стало известно, что из-за повреждений критической инфраструктуры Украина попросила уголь, электрогенераторы и трансформаторы у Австралии. По словам украинского посла в этой стране Василия Мирошниченко, в минувшие выходные гуманитарная ситуация на Украине стала «катастрофической», поскольку многочисленными ракетными ударами поражено порядка 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытках ВСУ помешать людям покинуть Херсон
Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы
Таран беспилотника в ходе спецоперации показали на видео
Российского депутата обвинили в небрежном хранении оружия после убийства
Стало известно о планах Маска заставить сотрудников Twitter платить за обеды
Россиянам стали доступны подешевевшие туры на популярный курорт Азии
Киеву и семи областям Украины предрекли многодневные отключения света
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Россия запретила въезд в страну для 100 граждан Канады
Германия объявила о национализации бывшей «дочки» «Газпрома»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.