Киеву и семи областям Украины предрекли многодневные отключения света

«Укрэнерго»: в Киеве и семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели

В Киеве и еще семи областях Украины отключения света продлятся не менее недели. Об этом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил в эфире украинского телемарафона.

По его словам, многодневные отключения будут производиться из-за тяжелой ситуации, которая сложилась в связи с разрушением объекта на юго-западе страны. Уточняется, что помимо Киева они затронут Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области республики.

«Планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми, с учетом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений», — добавил Кудрицкий.

Ранее стало известно, что из-за повреждений критической инфраструктуры Украина попросила уголь, электрогенераторы и трансформаторы у Австралии. По словам украинского посла в этой стране Василия Мирошниченко, в минувшие выходные гуманитарная ситуация на Украине стала «катастрофической», поскольку многочисленными ракетными ударами поражено порядка 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.