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15:07, 14 ноября 2022Бывший СССР

Украина обратилась к Австралии за углем и генераторами

Украина попросила у Австралии уголь и электрогенераторы из-за повреждения инфраструктуры

Фото: Adriano Ruiz / Unsplash

Украина попросила у Австралии уголь, электрогенераторы и трансформаторы из-за повреждения критической инфраструктуры, сообщает австралийский телеканал ABC.

По словам посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, которые приводит телеканал, «гуманитарная ситуация» в стране стала «катастрофической» в минувшие выходные, когда многочисленные ракетные удары поразили около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.

«Это привело к отключениям электроэнергии по всей Украине и большим проблемам с отоплением, водоснабжением и утилизацией отходов», — сказал Мирошниченко.

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Василий Мека
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