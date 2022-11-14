Зеленский заявил о готовности Украины к миру

Президент Украины Зеленский в Херсоне заявил, что страна готова к миру

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что его страна готова к миру. Об этом сообщает Reuters.

«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — сказал Зеленский.

14 ноября стало известно, что глава государства прибыл в Херсон и выступил перед украинскими силовиками.

До этого стало известно, что украинские власти решили ограничить работу журналистов в Херсоне, а также лишили аккредитации нескольких западных журналистов из-за репортажей из этого города.