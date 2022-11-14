Украина запретила работу шести западных журналистов из-за репортажей из Херсона

Журналисты CNN и Sky News лишены Киевом аккредитации за репортажи о Херсоне

Киевские власти отменили разрешения на работу как минимум шести западным журналистам за репортажи из Херсона, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ранее Киев решил ограничить работу СМИ в оккупированном Украиной российском городе.

Среди журналистов, которые теперь не смогут освещать события в Херсоне, оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews. Лишились возможности создавать материал и съемочные группы Hromadske и «Рада».

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из административного центра одного из новых регионов. Тогда министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергеем Суровикиным и приказал начать перемещение войск.