Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра

Шойгу приказал отвести войска из Херсона и занять оборону по берегу Днепра

Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне специальной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о необходимости оставить расположенный на западном берегу Днепра город Херсон и занять оборону по восточному берегу реки. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Суровикина, в случае разрушения плотины Каховской ГЭС, которая подвергается ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произойдет затопление обширных территорий и российские войска на правом берегу Днепра окажутся в полной изоляции.

«В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу Днепра. Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно» Сергей Суровикин командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО

Шойгу согласился с предложением Суровикина и приказал начать перемещение войск.

Отход российских войск на восточный берег Днепра будет произведен в ближайшее время

Российские войска займут подготовленные оборонительные рубежи на восточном берегу Днепра в ближайшее время, сообщил Сергей Суровикин.

«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», — сказал он.

По словам Суровикина, Херсон уже покинули 115 тысяч человек

Все желающие жители, в общей сложности свыше 115 тысяч человек, покинули район Херсона. Население эвакуировано с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы, заявил Сергей Суровикин.

«Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации», — отметил командующий объединенной группировкой.

ВСУ наносят удары по школам, больницам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, свыше 80 процентов этих ракет сбиваются российскими силами противовоздушной обороны (ПВО), рассказал Суровикин.

«В то же время до 20 процентов из них все же достигают своих целей», — признал генерал армии.

Херсон был занят российскими войсками в марте, спустя полгода город вошел в состав России

Министерство обороны России объявило об установлении полного контроля над Херсоном 14 марта 2022 года.

Спустя полгода с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, за присоединение в Херсонской области высказались 87,05 процента участников референдума. Церемония подписания договоров о принятии всех четырех регионов в состав России состоялась 30 сентября в Кремле.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав республик Донбасса.