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Минобороны заявило о полном контроле над Херсоном и Мелитополем

В Минобороны заявили, что Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС России

Фото: РИА Новости

Украинские города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости в понедельник, 14 марта.

Население этих городов обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет, заверил генерал-полковник.

Мизинцев пояснил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в России.

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Российская сторона согласилась на предложенные Украиной одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях, добавил генерал-полковник.

12 марта Минобороны России обвинило Украину в нарушении договоренностей по открытию гумкоридоров.

По сведениям Мизинцева, в Мариуполе националисты с 9:30 12 марта увеличили интенсивность стрельбы в сторону гуманитарных коридоров. При таких обстоятельствах покинуть блокированные населенные пункты могут только граждане на личных автомобилях.

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Анна Щербакова
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