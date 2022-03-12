Украину обвинили в нарушении договоренностей по гуманитарным коридорам

Минобороны России обвинило Украину в нарушении договоренностей по открытию гумкоридоров

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Украина продолжает цинично нарушать договоренности по гуманитарным коридорам, сообщает РИА Новости.

На брифинге Мизинцев обвинил Украину в нарушении соглашений по гумкоридорам. По его словам, сегодня усилились стрельба со стороны националистов по коридорам из Мариуполя.

«Несмотря на полное соблюдение "режима тишины" со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, украинская сторона продолжает цинично нарушать достигнутые договоренности по открытию гуманитарных коридоров в сторону России. Оповещение населения в городах Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Мариуполь просто не проводилось», — заявил представитель Минобороны.

Мизинцев добавил, что в Мариуполе националисты с 9:30 12 марта увеличили интенсивность стрельбы в сторону гуманитарных коридоров. При таких обстоятельствах покинуть блокированные населенные пункты могут только граждане на личных автомобилях.

«Также нами сегодня достоверно установлено, что неонацистами задержаны все мирные граждане, порядка 450 человек, которые пытались выехать в северном направлении из Сумской области через город Суджа в Курскую область Российской Федерации, личные автомобили изъяты, а мирные граждане просто отправлены в обратную сторону», — отметил он.

Ранее Мизинцев назвал ситуацию в Мариуполе тяжелейшей. По его словам, сотни тысяч людей насильно удерживаются националистами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.