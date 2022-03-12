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В Минобороны России назвали ситуацию в Мариуполе тяжелейшей

В Минобороны России заявили, что сотни тысяч людей удерживаются националистами в Мариуполе

Фото: Reuters

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал тяжелейшей гуманитарную ситуацию в Мариуполе. Об этом пишет РИА Новости.

«Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города», — сказал представитель Минобороны.

Ранее Мизинцев заявил, что 2,6 миллиона человек хотят эвакуироваться с Украины в Россию. Он отметил, что количество таких обращений за последние сутки увеличилось почти на 20 тысяч.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Марина Совина
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