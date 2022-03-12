Минобороны назвало число желающих эвакуироваться с Украины в Россию

МО РФ: число желающих эвакуироваться с Украины в Россию составило более 2,6 млн человек

Минобороны РФ назвало число желающих эвакуироваться с Украины в Россию. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, оно составило более 2,6 миллиона человек, передает ТАСС.

Он отметил, что количество таких обращений за последние сутки увеличилось почти на 20 тысяч. «Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращения, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2 тысяч населенных пунктов Украины», — подчеркнул представитель ведомства.

12 марта Министерство обороны России опубликовало карту территорий, перешедших под контроль ВС РФ при выполнении спецоперации на Украине. Сообщалось, что группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Кроме того, украинские войска полностью потеряли населенный пункт Волноваха.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

