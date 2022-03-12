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Минобороны показало карту перешедших под контроль России территорий

Минобороны России опубликовало карту перешедших под контроль Вооруженных сил РФ территорий

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минобороны России опубликовало карту территорий, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине. Ее предоставил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 километров, добавил генерал-майор.

Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров

Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны

Ранее в этот же день украинские войска полностью потеряли населенный пункт Волноваха. По словам Конашенкова, подразделения народной милиции ДНР продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. «Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров», — добавил он.

В ведомстве также сообщили, что за время операции было были уничтожены 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных системы залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

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столько объектов ВСУ вывели из строя за время спецоперации на Украине

Режим тишины

11 марта Российская Федерация объявила на Украине режим тишины для эвакуации беженцев. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Москва пошла на такой шаг, несмотря на неоднократные срывы украинской стороной гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в ряде населенных пунктов. Он уточнил, что режим тишины вводится, учитывая ухудшающуюся гуманитарную ситуацию на территории Украины, в целях обеспечения безопасности мирного населения.

Военачальник пояснил, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры для безопасного прохода людей и проезда гражданского автотранспорта. Речь идет о маршрутах из Чернигова в Россию через Белоруссию, из Сум и Харькова в российский Белгород и ряд украинских городов, из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

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Провокации Запада

Накануне в Минобороны России ответили на фейки западных СМИ о якобы обстреле больницы № 3 в городе Мариуполе. Конашенков в заявлении «Ленте.ру» назвал сообщения о нанесении российской авиацией удара информационной провокацией.

Он сообщил, что Минобороны в среду, 9 марта, объявило режим тишины для безопасной эвакуации мирных жителей города.

Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы, не оставляет никаких сомнений

Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны

Данные об обстреле больницы — это полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у аудитории Запада, считает Конашенков. Лечебные учреждения Мариуполя, в том числе больница № 3, прекратили работу в конце февраля. Весь персонал и пациенты были разогнаны националистами, заключил представитель Минобороны.

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Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также указал на фейк западных СМИ о том, что при ударе по находящейся в Мариуполе больнице якобы пострадали мирные жители. Он упрекнул генсека ООН Антониу Гутерреша в том, что тот не проверяет достоверность данных, которые комментирует.

Вот как рождаются фейк-ньюс. Мы предупреждали в нашем заявлении 7 марта, что эту больницу радикалы превратили в военный объект. Очень беспокоит, что ООН распространяет эти данные, не проверив

Дмитрий Полянский постпред России при ООН

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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