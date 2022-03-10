Россия объявила новый режим тишины на Украине

Минобороны РФ объявило режим тишины на Украине с 10:00 11 марта для эвакуации беженцев

Российская Федерация объявляет на Украине режим тишины с 10:00 11 марта для эвакуации беженцев. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Москва пошла на такой шаг, несмотря на неоднократные срывы украинской стороной гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в ряде населенных пунктов. Он уточнил, что режим тишины вводится, учитывая ухудшающуюся гуманитарную ситуацию на территории Украины, в целях обеспечения безопасности мирного населения.

Военачальник уточнил, что Российская Федерация готова обеспечить гуманитарные коридоры для безопасного прохода людей и проезда гражданского автотранспорта. Речь идет о маршрутах из Чернигова в Россию через Белоруссию, из Сум и Харькова в российский Белгород и ряд украинских городов, из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

Ранее Минобороны России отвергло обвинения Киева в несоблюдении режима тишины со стороны Вооруженных сил России. Как подчеркнули в ведомстве, такие утверждения украинской стороны являются подлой ложью и наглой провокацией. Операция по открытию гуманитарных коридоров не принесла существенных результатов также исключительно по вине Киева. Просьбы России к Международному Комитету Красного Креста (МККК) касательно воздействия на властей Украины по эвакуации мирного населения остаются неуслышанными, добавили там.